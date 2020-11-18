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ФИФА не будет отказываться от премии лучшим игрокам года

20:24

ФИФА не станет отказываться от вручения премии The Best по итогам 2020 года, сообщает Globo Esporte. Голосование пройдет с 25 ноября по 9 декабря, дата оглашения победителей и вручения наград еще не определена.

Ранее издание France Football отказалось от вручения «Золотого мяча» по итогам 2020 года, объяснив свое решение тем, что пандемия коронавируса поставила игроков в неравные условия.

Премия The Best вручается ФИФА с 2016 года, после возвращения «Золотого мяча» France Football. В ее рамках вручаются награды в мужском и женском футболе в номинациях «лучший футболист», «лучший вратарь», «лучший тренер», «команда года», а также «Премия Пушкаша» за лучший гол года, награда фанатам и приз Fair Play.

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