ФИФА может ввести третье трансферное окно из-за изменения календаря соревнований

Международная федерация футбола (ФИФА) готова рассмотреть возможность введения в этом году третьего трансферного окна из-за изменений календаря спортивных соревнований, которые были вызваны пандемией коронавируса.

— Как мы можем видеть, исходя из кризиса, с которым столкнулись, все это приведет к тому, что ассоциации захотят открыть третье трансферное окно, — цитирует директор ФИФА Джеймса Китчинга Bild со ссылкой на телеканал ARD.

Ранее юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо отметил, что летнее трансферное окно не откроется 1 июля, но игроки смогут покинуть свои клубы без перехода в другую команду.