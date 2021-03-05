ФИФА и ИФАБ рассматривают изменения в правила определения офсайда

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что на уровне организации рассматриваются изменения в правила определения офсайда, которые дадут больше возможностей атакующим командам.

— Мы рассматриваем потенциальные изменения. Мы можем подумать о новых правилах, в соответствии с которыми атакующим командам будет позволяться чуть больше, чем сейчас. Сегодня утром несколько идей на этот счет представил Арсен Венгер, — сказал Инфантино на пресс-конференции по итогам ежегодного общего собрания Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ).

(Олег Кошелев)