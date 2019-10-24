ФИФА единогласно решила провести новый клубный чемпионат мира в Китае

Первый розыгрыш клубного чемпионата мира в новом формате в 2021 году состоится в Китае. Решение было принято единогласно на заседании ФИФА в Шанхае, сообщает официальный сайт организации.

В турнире примут участие 24 команды. От Европы будут участвовать восемь клубов — по четверо победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы за последние годы. Если кто-то выиграет этот турнир больше одного раза, место получит следующая по рейтингу команда из Европы.

Таким образом, среди европейских команд участие в турнире уже гарантировали себе «Ливерпуль» и «Челси», которые выиграли еврокубки в прошлом сезоне.