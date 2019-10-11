ФИФА дисквалифицировала экс-генсека Федерации футбола Афганистана

ФИФА отстранила бывшего генерального секретаря Федерации футбола Афганистана (AFF) Саеда Агазаду от любой футбольной деятельности на пять лет, информирует сайт организации. Его признали виновным в нарушении этического кодекса.

В период с 2013 по 2018 год, когда Агазада являлся генсеком AFF, от афганистанских футболисток поступали жалобы на занимавшего ранее пост главы AFF Керамудина Карима. Они овиняли его в домогательствах.

ФИФА установила, что Агазада знал о нарушениях и должен был сообщить о них.

Также он оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков.