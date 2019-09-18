«Фейеноорд» выразил соболезнования в связи со смертью Фернандо Риксена

Голландский «Фейеноорд» выразили свои соболезнования в связи со смертью экс-полузащитника Фернандо Риксена. 43-летний голландец шесть лет боролся с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Сегодня утром его не стало.

— Мы бы хотели выразить искренние соболезнования семье, родным и друзьям Фернандо Риксена, а также всей семье Рейнджерс. Покойся с миром, — говорится в сообщении.

Напомним, Риксен с 2006 по 2009 год выступал за «Зенит». В составе «Рейнджерс» он провел 6 лет (с 2000 по 2006).