«Фейеноорд» выразил соболезнования в связи со смертью Фернандо Риксена
14:09
Голландский «Фейеноорд» выразили свои соболезнования в связи со смертью экс-полузащитника Фернандо Риксена. 43-летний голландец шесть лет боролся с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Сегодня утром его не стало.
— Мы бы хотели выразить искренние соболезнования семье, родным и друзьям Фернандо Риксена, а также всей семье Рейнджерс. Покойся с миром, — говорится в сообщении.
Напомним, Риксен с 2006 по 2009 год выступал за «Зенит». В составе «Рейнджерс» он провел 6 лет (с 2000 по 2006).
We would like to express our sincere condolences to the family, loved ones and friends of Fernando Ricksen and to the @rangersFC family. May Fernando rest in peace. https://t.co/umiOqdxWDd— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord_int) September 18, 2019
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