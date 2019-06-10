Фернандо Риксен объявил о своем прощальном вечере

Бывший полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен объявил о том, что больше не хочет бороться с боковым амиотрофическим склерозом и, видимо, собирается прекратить борьбу с неизлечимой болезнью.

Футболист в связи с этим записал обращение с помощью устройства генерации речи. В нем говорится о том, что 28-го числа он организует прощальный вечер.

На данный момент Риксен находится в больнице Шотландии. Отметим, что в Великобритании разрешена пассивная эвтаназия (намеренное прекращение поддерживающей жизнь терапии).

– Привет. У меня особенный вечер 28-го. Так как мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте эту ночь запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо, – сказал Риксен.

Как сообщает Mirror, мероприятие "Вечер с Фернандо Риксеном" пройдет в отеле Goglasgow Urban Hotel. Входной билет будет стоить 70 фунтов. Среди гостей ожидаются телеведущий Дэвид Таннер, бывший игрок "Рейнджерс" Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.

Риксен выступал за "Зенит" с 2006 по 2009 годы. Вместе с питерским клубом он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU – Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 июня 2019 г.