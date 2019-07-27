Фермален стал игроком "Виссел Кобе"

"Виссел Кобе" объявил о подписании контракта с защитником Томасом Фермаленом. Срок соглашения с 33-летним бельгийцем не сообщается.

Ранее Фермален выступал за "Барселону". Фермален оставался в статусе свободного агента после истечения срока соглашения с каталонцами.

На данный момент цвета "Виссел Кобе" уже защищают два бывших футболиста "Барсы" – Андрес Иньеста и Давид Вилья.