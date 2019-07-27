Фермален стал игроком "Виссел Кобе"

"Виссел Кобе" объявил о подписании контракта с защитником Томасом Фермаленом. Срок соглашения с 33-летним бельгийцем не сообщается.
Ранее Фермален выступал за "Барселону". Фермален оставался в статусе свободного агента после истечения срока соглашения с каталонцами.
На данный момент цвета "Виссел Кобе" уже защищают два бывших футболиста "Барсы" – Андрес Иньеста и Давид Вилья.
フェルマーレン選手はヴィッセルの背番号4を受け継ぐ事になりました！@thomasvermaelen will wear the number 4 for Vissel!#visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/xLesxdI3kb— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) July 27, 2019
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