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«Ференцварош» вернулся к тренировкам в общей группе

13:24
Тренировка &quot;Ференцвароша&quot; после карантина. Фото Официальный сайт "Ференцвароша"
Тренировка &quot;Ференцвароша&quot; после карантина. Фото Официальный сайт "Ференцвароша"
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«Ференцварош» приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Команда, которую тренирует Сергей Ребров, прошла медицинское обследование и сдала тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат.

Сообщается, что команда уже начала подготовку к матчу против «Дебрецена», который намечен на 23 мая. Клубная пресс-служба выложила на YouTube-канал команды видео с первой тренировки после карантина.

После 23 туров чемпионата Венгрии-2019/20 «Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Видеотон» на 3 очка.

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