«Ференцварош» вернулся к тренировкам в общей группе

«Ференцварош» приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Команда, которую тренирует Сергей Ребров, прошла медицинское обследование и сдала тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат.

Сообщается, что команда уже начала подготовку к матчу против «Дебрецена», который намечен на 23 мая. Клубная пресс-служба выложила на YouTube-канал команды видео с первой тренировки после карантина.

После 23 туров чемпионата Венгрии-2019/20 «Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Видеотон» на 3 очка.