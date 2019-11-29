«Фенербахче» может расторгнуть контракт с Рами

«Фенербахче» в январе собирается расторгнуть контракт с защитником Адилем Рами, утверждает RMC. По информации источника, в соглашении француза есть пункт, который позволяет это сделать без финансовых потерь для клуба.

Тем не менее, через несколько часов после появления в СМИ этой информации спортивный директор «Фенербахче» выступил с опровержением: «На самом деле, недавно читал информацию об Адиле Рами. Это все просто сплетни и ложная информация. Игрок очень усердно работает на тренировках».