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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

«Фенербахче» может расторгнуть контракт с Рами

06:10

«Фенербахче» в январе собирается расторгнуть контракт с защитником Адилем Рами, утверждает RMC. По информации источника, в соглашении француза есть пункт, который позволяет это сделать без финансовых потерь для клуба.

Тем не менее, через несколько часов после появления в СМИ этой информации спортивный директор «Фенербахче» выступил с опровержением: «На самом деле, недавно читал информацию об Адиле Рами. Это все просто сплетни и ложная информация. Игрок очень усердно работает на тренировках».

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