Федеральный суд Швейцарии снова отклонил апелляцию Герреро

Федеральный суд Швейцарии снова отклонил апелляцию капитана сборной Перу Хосе Паоло Герреро, информирует AP.

В декабре 2017 форвард был дисквалифицирован на год из-за положительной пробы на кокаин. Апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификацию до 6 месяцев, после чего ВАДА оспорило данное решение в CAS.

Спортивный арбитражный суд в Швейцарии увеличил срок дисквалификации Герреро до 14 месяцев, однако после обращения форварда было решено приостановить действие данного решения, благодаря чему форвард сыграл на чемпионате мира-2018. В августе дисквалификация была возобновлена, Герреро подавал апелляцию, которая была отклонена.

На ЧМ-2018 Перу не вышел из группы, проиграв Дании (0:1) и Франции (0:1) и победив Австралию (2:0). В игре с австралийцами Герреро стал автором гола. Примечательно, что это была единственная игра турнира, которую судила российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.