02:19 11 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Федерация футбола Турции: "Пострадавшим в результате взрыва желаем скорейшего выздоровления"

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Федерация футбола Турции пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва в Стамбуле. У стадиона "Бешикташа" погибло как минимум 13 человек, около 20 – получили ранения. Напомним, взрыв прогремел после домашнего матча "Бешикташа" с "Бурсаспором" (2:1) в чемпионате Турции. По неофициальной информации, целью был автобус с полицейскими. Источником взрыва стала машина, начиненная взрывчаткой.

– Сегодня много наших граждан, в том числе сотрудников полиции получили ранения, – говорится в сообщении пресс-службы организации. - Это невероятно грустная новость. Мы осуждаем любые террористические акты. Всем пострадавшим в результате этого инцидента желаем скорейшего выздоровления.

 

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