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Федерация футбола Хорватии пожертвовала 550 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

05:16
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Федерация футбола Хорватии собрала более полумиллиона евро для оказания помощи для борьбы с пандемией коронавируса и ликвидации последствий землетрясений. В сборах поучаствовали и болельщики.

Всего было собрано 4,2 миллиона хорватских кун, что примерно равняется 550 тысячам евро.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 417 556 человек. Умерших — 18 596, выздоровевших — 108 302. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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