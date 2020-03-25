Федерация футбола Хорватии пожертвовала 550 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

Федерация футбола Хорватии собрала более полумиллиона евро для оказания помощи для борьбы с пандемией коронавируса и ликвидации последствий землетрясений. В сборах поучаствовали и болельщики.

Всего было собрано 4,2 миллиона хорватских кун, что примерно равняется 550 тысячам евро.

In less than two days, the Vatreni have collected more than half a million euros for epidemic and earthquake relief. When we call our team and our fans a #Family, this is exactly the kind of unity and solidarity that we're referring to! ??? pic.twitter.com/KbDHnqkIjI — HNS (@HNS_CFF) March 24, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 417 556 человек. Умерших — 18 596, выздоровевших — 108 302. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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