Фатих Терим вылечился от коронавируса

Член правления «Галатасарая» Тунч Унер сообщил, что последние анализы на коронавирус, взятые у главного тренера команды Фатиха Терима и вице-президента клуба Абдурахима Албайрака оказались отрицательными.

— Фатих Терим и Абдурахим Албайрак сдали отрицательные анализы на коронавирус, оба будут выписаны из больницы в скором времени, — цитирует Hurriyet Унера.

Терим и Албайрак были госпитализированы 23 марта после того, как сдали положительный анализ на коронавирус.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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