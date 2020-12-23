Фарфан: «Выздоравливаю после сложной травмы»

Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан объяснил, почему еще не подписал контракт с новым клубом. 1 августа 35-летний перуанец стал свободным агентом.

«Я выздоравливаю после сложной травмы. Слава Богу, чувствую себя все лучше и лучше, тренируюсь каждый день дома и готовлюсь к новому вызову.

Я хочу продолжить карьеру в Южной Америке. Больше не хочу быть вдали от моих близких. На протяжении 16 лет я был далеко от них, сейчас мне очень нравится быть рядом с ними, видеться с ними», — приводит слова Фарфана Americatv.com.

В минувшем сезоне перуанец провел три матча за «Локомотив» и забил один гол, пропустив большую часть сезона из-за травмы.