Фарфан и Гарай вошли в список лучших свободных агентов для подписания зимой

Портал Planet Football составил список из 11 игроков, которые являются лучшими свободными агентами для подписания в зимнее трансферное окно.

В этот список вошли экс-игроки клубов РПЛ — Джефферсон Фарфан («Локомотив») и Эсекиэль Гарай («Зенит»). Также в списке Эурелью Гомес, Антонио Валенсия, Йозо Шимунович, Иван Стринич, Джек Уилшир, Беньят Эчеберрия, Самир Насри, Квадво Асамоа и Марио Манджукич.

36-летний Фарфан выступал за «Локомотив» с 2017 по 2020 год, став вместе с командой чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.

34-летний Гарай играл за «Зенит» с 2014 по 2016 годы. В составе сине-бело-голубых аргентинец становился чемпионом России и обладателем Кубка страны. Последним клубом Гарая была «Валенсия».