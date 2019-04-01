Фанат выкопал череп дедушки, чтобы вместе отпраздновать чемпионство "Расинга". Фейк или нет?

Сегодня в аргентинских СМИ появилась информация о крайне необычном способе отпраздновать чемпионство любимого клуба. После победы "Расинга" из Авельянеды в чемпионате Аргентины один из фанатов взял на уличные гуляния череп своего дедушки. Отмечается, что он специально выкопал его, чтобы тот также принял участие в праздновании победы.

💀 Un hincha de Racing llevó a los festejos... ¡el cráneo de su abuelo! pic.twitter.com/LMYcVE1eE0 – Esquema Fútbol (@FutbolEsquema) 1 апреля 2019 г.

Некоторые источники предполагают, что эта история - фейк, поскольку появилась 1 апреля. Однако "Расинг" оформил чемпионский титул, когда в Аргентине еще было 31 марта, и вполне возможно, что эта история оказалась правдивой.