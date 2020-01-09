Фанат «Бенфики» исполнил обещание пробежать голым в случае перехода Вайгля. Видео

В середине декабря прошлого года болельщик «Бенфики» Дуарте Мендеш пообещал пробежаться голым по Лиссабону, если в португальский клуб из дортмундской «Боруссии» перейдет полузащитник Юлиан Вайгль. После трансфера за 20 миллионов евро хавбек ответил в Twitter фанату: «Беги!»

Мендеш сдержал свое обещание и пробежал практически полностью голым по городу. На нем был шарф с эмблемой клуба. Вайгль пообещал ему подарить свою футболку.