Фанат «Бенфики» исполнил обещание пробежать голым в случае перехода Вайгля. Видео
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В середине декабря прошлого года болельщик «Бенфики» Дуарте Мендеш пообещал пробежаться голым по Лиссабону, если в португальский клуб из дортмундской «Боруссии» перейдет полузащитник Юлиан Вайгль. После трансфера за 20 миллионов евро хавбек ответил в Twitter фанату: «Беги!»
Мендеш сдержал свое обещание и пробежал практически полностью голым по городу. На нем был шарф с эмблемой клуба. Вайгль пообещал ему подарить свою футболку.
Done ??? @JuWeigl— Dvarte (@duartesrsmendes) January 7, 2020
Edi??o: @quico_cardoso pic.twitter.com/vQIJ15oTMw
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