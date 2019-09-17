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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Фалькао проголосовал за соотечественника на премии Пушкаша за лучший гол года

15:56

Колумбийский нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао поддержал соотечественника Хуана Фернандо Кинтеро в голосовании за премию Ференца Пушкаша. Награда вручается за лучший гол года.

Кинтеро отличился в составе «Ривер Плейта» в матче чемпионата Аргентины против «Расинга».

Помимо него, на награду претендуют форвард «Барселоны» Лионель Месси (гол «Бетису») и Даниэль Жори из «Дебрецена», забивший «Ференцварошу».

Лауреат премии Пушкаша будет назван на церемонии вручения наград ФИФА, которая пройдет 23 сентября в Милане.

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