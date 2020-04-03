Это'О резко отреагировал на идею тестирования вакцины от коронавируса на африканцах

Бывший нападающий «Анжи», «Барселоны», «Интера» и сборной Камеруна по футболу Самюэль Это'О раскритиковал заведующего отделением интенсивной терапии больницы в Париже Жан-Поля Мира, а также директора по исследованиям французского Национального института здоровья Камиля Лохта. В ходе эфира на французском телевидении обсуждали пандемию коронавируса. Ученые выразили мнение, что от COVID-19, вероятно, можно излечиться с помощью вакцины против туберкулеза, однако уточнили, что ее сперва нужно протестировать в Африке.

— Сукины дети, вы просто дерьмо! Африка вам не игровая площадка, — написал Это'О в своем Instagram.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.