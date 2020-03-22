Это'О поддержал Роналдинью, который сидит в парагвайской тюрьме

Камерунский нападающий Самюэль Это'О поддержал бывшего партнера по «Барселоне» Роналдинью, который находится в тюрьме в Парагвае. Бразильца арестовали из-за использования поддельных документов, в тюрьме он отметил свое 40-летие.

— Я не могу передать, что чувствую, — сказал в своем обращении к Роналдинью в социальных сетях Это'О. — Не могу представить, через что ты проходишь. Могу только мысленно посылать тебе энергию и сказать, что очень тебя люблю. Надеюсь, что все будет улажено быстро, потому что ты хороший человек. Ты можешь на меня рассчитывать, я сделаю для тебя все необходимое.