«Это неправильно, это вредно». Руд Гуллит выступил резко против европейской премьер-лиги

Бывший нападающий сборной Голландии, экс-главный тренер «Терека», обладатель «Золотого мяча"-1987 Руд Гуллит выступил против идеи европейской премьер-лиги. Ранее появилась информация, что ведущие клубы Европы могут организовать закрытый турнир. При поддержке ФИФА его планируют запустить в 2022 году.

«Суперлига» навредит красоте футбола, которую мы знаем и любим. Это неправильно, это вредно. Лига чемпионов сделала из меня такого футболиста, каким я был, она преподала мне уроки на всю оставшуюся жизнь. Новая лига убьет клубы, которые заслуживают поддержки вместо оппозиции. Я категорически против этой идеи и надеюсь, люди выступят за то, что правильно", — написал Гуллит в Twitter.