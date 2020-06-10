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«Это было очень странно». Феликс — о первой тренировке с Роналду

06:22
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс признался, что получил много эмоций от первой тренировки с Криштиану Роналду. Они играют вместе за сборную Португалии.

— Когда я впервые тренировался с Роналду, он выглядел как персонаж видеоигры, это было очень странно, — цитирует BeFoot Феликса. — Когда я вернулся домой, сказал родителям, что это похоже было на то, если бы я играл в режим «Карьера» в футбольном симуляторе на PlayStation.

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