Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс признался, что получил много эмоций от первой тренировки с Криштиану Роналду. Они играют вместе за сборную Португалии.

— Когда я впервые тренировался с Роналду, он выглядел как персонаж видеоигры, это было очень странно, — цитирует BeFoot Феликса. — Когда я вернулся домой, сказал родителям, что это похоже было на то, если бы я играл в режим «Карьера» в футбольном симуляторе на PlayStation.