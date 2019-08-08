"Эсперанс" утвержден победителем африканской Лиги чемпионов

Африканская конфедерация футбола утвердила "Эсперанс" из Туниса в качестве победителя африканской Лиги чемпионов в этом сезоне. Ранее клуб, который победил с минимальным счетом марокканский "Видад", был вынужден вернуть медали и трофей победителя.

Напомним, финальная встреча завершилась на 25 минут раньше из-за скандала. После отмененного гола гостей, который был забит, когда поле заволокло дымом от пиротехники, тренерский штаб и запасные марокканской команды выбежали на поле, так как судья отказался воспользоваться помощью ВАР.

Игра была прервана на 1 час 25 минут, после чего "Эсперанс" был объявлен победителем. Первый матч завершился вничью – 1:1. "Эсперанс" после решения суда заявил, что победа вновь принадлежит ему. CAF пока не отреагировала на вердикт.