«Эсперанс» признан победителем Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола сезона-2018/19

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию марокканского «Видада» и признал тунисский «Эсперанс» победителем Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола сезона-2018/19, сообщает AP.

При счете 1:0 в ответном матче в пользу «Эсперанса» «Видад» забил гол, который не был засчитан. Из-за неработающей системы VAR спорный момент не был проверен. Игроки и тренеры «Видада» в знак протеста ушли в раздевалку. После 1,5 часовой паузы матч не был возобновлен, а судья присудил победу тунисской команде.

Впоследствии CAF объявила, что ответная встреча будет переиграна, оба клуба подали апелляции в CAS, который затем отменил решение о переигровке матча.

Коллегия судей CAS пришла к выводу, что решение футболистов «Видада» не возобновлять игру является нарушение регламента CAF, отметив, что апелляционный комитет CAF вынес верный вердикт, засчитав техническое поражение.

Первая игра финала, прошедшая в Рабате, завершилась со счетом 1:1.