Эрнан Дарио Гомес уволен из сборной Эквадора

Главный тренер сборной Эквадора Эрнан Дарио Гомес отправлен в отставку. Федерация футбола Эквадора решила сменить курс после провала во время Кубка Америки. Обе стороны теперь ищут компромис по компенсации за досрочное расторжение контракта, который рассчитан до конца отборочного турнира ЧМ-2022.

Под руководством Гомеса эквадорская команда сыграл 7 матчей, в которых лишь трижды сыграла вничью. На Кубке Америки-2019 эквадорцы сыграли вничью с Японией (1:1) и проиграли Чили (1:2) и Уругваю (0:4).