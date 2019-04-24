Эрик тен Хаг: "Аякс" может гордиться своим атакующим футболом"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг после победы над "Витессом"​ в матче 32-го тура чемпионата Голландии (4:2) отметил, что команда может гордиться своим стилем. Амстердамцы установили рекорд, забив 160 голов в этом сезоне.

– Мы играем в футбол для болельщиков, и эта статистика показывает, что "Аякс" делает ставку на креативный и атакующий футбол, – цитирует FOX Sports тен Хага. – Мы можем гордиться этим. У многих игроков будет два выходных дня, чтобы перезарядить батареи. После этого мы снова полностью сосредоточимся на подготовке к игре против "Тоттенхэма".