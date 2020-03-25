«Ем много чеснока и лука». Стоичков рассказал, как защищается от коронавируса в Майами

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков отметил, что больше всего боится случайно заразить коронавирусом тех, кого любит.

— Я ем много чеснока, лука, пью горячую воду и принимаю продолжительные горячие ванны, чтобы защитить себя от этого вируса, — цитирует Mundo Deportivo Стоичкова. — Мы очень внимательно следим за тем, что происходит в Италии и Испании, поэтому в США приняли меры раньше. Это ужасная болезнь.

Но посмотрите на возраст умерших: это удар по пожилым людям, именно их мы должны защищать больше всего. Я прирожденный спортсмен, занимался спортом всю свою жизнь, здоров, но в этот период я забочусь о себе гораздо больше, чтобы не заразиться и не заразить тех, кого я люблю больше всего. Мы не должны пугать людей, мы должны обучать людей, чтобы они знали, как защитить себя и своих родных.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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