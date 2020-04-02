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Эль-Хаджи Диуф назвал свой вариант дрим-тим. Выбор вас удивит

22:30
Эль-Хаджи Диуф. Фото Four-Four-Two
Эль-Хаджи Диуф. Фото Four-Four-Two
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Бывший нападающий сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф назвал свою версию дрим-тим. Форвард в качестве футболиста защищал цвета «Рейнджерс», ряда французских и английских клубов, включая «Ливерпуль». В частности, его партнерами были Стивен Джеррард и обладатель «Золотого мяча"-2001 Майкл Оуэн, однако Диуф предпочел других футболистов, преимущественно из сборной Сенегала. Также он назвал Николя Анелька, с которым не пересекался на уровне клубов или сборных.

«Дрим-тим» Диуфа выглядит следующим образом:

Тони Сильва (сборная Сенегала) — Омар Даф («Сошо», сборная Сенегала), Абдулайе Фай («Болтон», сборная Сенегала), Папе Малик Дьоп (сборная Сенегала), Рикардо Гардинер («Болтон») — Пап Буба Дьоп (сборная Сенегала), Камель Мерьем («Сошо») — Анри Камара (сборная Сенегала), Джей-Джей Окоча («Болтон»), Халиду Фатига (сборная Сенегала) — Николя Анелька.

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