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Экс-защитник «Рейнджерс» и сборной Литвы умер в 36 лет

31 октября 2020, 23:31
Марюс Жалюкас. Фото «Рейнджерс»
Марюс Жалюкас. Фото «Рейнджерс»
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Скончался бывший защитник «Рейнджерс» и сборной Литвы Марюс Жалюкас, сообщает официальный Twitter клуба из Глазго. Ему было 36 лет.

Жалюкас ранее выступал в литовских «Инкарасе», «Каунасе», «Шилуте» и вильнюсском «Жальгирисе», шотландских «Харте» и «Рейнджерс» и английском «Лидсе». С 2005 по 2016 год он провел 29 матчей и забил 1 гол за сборную Литвы.

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