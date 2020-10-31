Экс-защитник «Рейнджерс» и сборной Литвы умер в 36 лет
Скончался бывший защитник «Рейнджерс» и сборной Литвы Марюс Жалюкас, сообщает официальный Twitter клуба из Глазго. Ему было 36 лет.
Жалюкас ранее выступал в литовских «Инкарасе», «Каунасе», «Шилуте» и вильнюсском «Жальгирисе», шотландских «Харте» и «Рейнджерс» и английском «Лидсе». С 2005 по 2016 год он провел 29 матчей и забил 1 гол за сборную Литвы.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.