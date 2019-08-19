Экс-президент «Сантоса» рассказал, как за 1 миллион долларов удержал Неймара от ухода в «Реал»

Бывший президент «Сантоса» Марсело Тейшейра вспомнил, как ему удалось остановить нападающего «ПСЖ» Неймара от ухода в «Реал» в 2006 году.

— Он восхищался «Реалом» тех времен, — цитирует AS Тейшеру. — Мы предложили его отцу 1 миллион долларов, чтобы сохранить игрока в команде. Он легко согласился. — Все члены правления клуба назвали меня сумасшедшим, но я знал, что Неймар — особенный. «Сантосу» было необходимо его сохранить. Это было непростое решение, но в итоге оно оказалось верным.

Мы не вели переговоров с «Реалом». Все то, о чем я рассказал, было сделано для того, чтобы сохранить его в клубе. В те времена отношения «Сантоса» с «Реалом» были непростыми из-за трансфера Робинью. Но в итоге мы сохранили права на Неймара, и отношения между клубам не стали хуже.