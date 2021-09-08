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Экс-игрок «Спартака» Веллитон вернулся в свой родной клуб

13:13
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Экс-нападающий «Спартака» Веллитон будет выступать за свой родной клуб «Гойяс». 34-летний бразилец подписал годовой контракт.

Именно в «Гойясе» Веллитон начинал свою профессиональную карьеру. Оттуда в 2007 году он перешел в «Спартак» за 6 миллионов евро.

За красно-белых он провел 104 матча и забил 57 голов. В 2014 году Веллитон покинул «Спартак», после чего выступал в Турции и ОАЭ.

В составе «Спартака» он трижды становился серебряным призером чемпионата России и два раза лучшим бомбардиром страны. В составе «Шарджи» он выиграл чемпионат ОАЭ.

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Роман Шишов все материалы автора

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