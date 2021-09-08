Экс-игрок «Спартака» Веллитон вернулся в свой родной клуб
Экс-нападающий «Спартака» Веллитон будет выступать за свой родной клуб «Гойяс». 34-летний бразилец подписал годовой контракт.
Именно в «Гойясе» Веллитон начинал свою профессиональную карьеру. Оттуда в 2007 году он перешел в «Спартак» за 6 миллионов евро.
За красно-белых он провел 104 матча и забил 57 голов. В 2014 году Веллитон покинул «Спартак», после чего выступал в Турции и ОАЭ.
В составе «Спартака» он трижды становился серебряным призером чемпионата России и два раза лучшим бомбардиром страны. В составе «Шарджи» он выиграл чемпионат ОАЭ.
WELLITON ? DO VERD?O! ???— Goi?s Esporte Clube ? (@goiasoficial) September 8, 2021
O atacante Welliton Soares ? o novo refor?o do #MaiorDoCentroOeste!
O Verd?o assinou a contra??o do atleta, que volta para vestir o manto esmeraldino e ajudar na conquista do objetivo.
Bem-vindo de volta, Welliton! ???
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? 76kg
?? 34 anos pic.twitter.com/thKpuz1IDD
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