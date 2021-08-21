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Экс-игрок сборной Бразилии обвиняется в мошенничестве с криптовалютой

07:48
Андерсон. Фото Twitter
Андерсон. Фото Twitter
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон оказался под следствием. Как сообщает Goal, экс-игроку сборной Бразилии предъявлены обвинения по поводу предполагаемой причастности к криптовалютной организации.

33-летний Андерсон и еще 7 человек обвиняются в краже, мошенничестве и отмывании денег при операциях с криптовалютой. В прошлом году полиция провела обыск в квартире бывшего футболиста. Он признался, что был криптотрейдером, но отрицал нарушение закона.

Полиция ведет расследование кражи 4,7 миллиона евро в апреле 2020 года у крупной бразильской промышленной фирмы. По версии следствия, эта сумма была использована для покупки криптовалюты как внутри страны, так и за рубежом.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т
Спартак

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42

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Евгений Козинов все материалы автора

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