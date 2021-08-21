Экс-игрок сборной Бразилии обвиняется в мошенничестве с криптовалютой

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон оказался под следствием. Как сообщает Goal, экс-игроку сборной Бразилии предъявлены обвинения по поводу предполагаемой причастности к криптовалютной организации.

33-летний Андерсон и еще 7 человек обвиняются в краже, мошенничестве и отмывании денег при операциях с криптовалютой. В прошлом году полиция провела обыск в квартире бывшего футболиста. Он признался, что был криптотрейдером, но отрицал нарушение закона.

Полиция ведет расследование кражи 4,7 миллиона евро в апреле 2020 года у крупной бразильской промышленной фирмы. По версии следствия, эта сумма была использована для покупки криптовалюты как внутри страны, так и за рубежом.