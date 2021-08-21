Экс-игрок сборной Бразилии обвиняется в мошенничестве с криптовалютой
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон оказался под следствием. Как сообщает Goal, экс-игроку сборной Бразилии предъявлены обвинения по поводу предполагаемой причастности к криптовалютной организации.
33-летний Андерсон и еще 7 человек обвиняются в краже, мошенничестве и отмывании денег при операциях с криптовалютой. В прошлом году полиция провела обыск в квартире бывшего футболиста. Он признался, что был криптотрейдером, но отрицал нарушение закона.
Полиция ведет расследование кражи 4,7 миллиона евро в апреле 2020 года у крупной бразильской промышленной фирмы. По версии следствия, эта сумма была использована для покупки криптовалюты как внутри страны, так и за рубежом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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