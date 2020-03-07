Экс-игрок «МЮ» и «Реала» Хайнце уходит с поста главного тренера «Велес Сарсфилда»

Габриэль Хайнце объявил об уходе с поста главного тренера аргентинского «Велес Сарсфилда», сообщает Clarin. Специалист руководил командой с 2018 года и уйдет в отставку после матча заключительного тура чемпионата — против «Униона».

— В понедельник я проведу последнюю игру с этим клубом. Он отнял у меня частичку сердца. «Велес» дал мне гораздо больше, чем я мог дать ему. Этот цикл заканчивается, и я запомню его навсегда. Спасибо всем в клубе, — сказал Хайнце.

«Велес Сарсфилд» перед последним туром чемпионата занимает третье место в таблице, дающее прямую путевку в Кубок Либертадорес. У пяти команд — с третьего по седьмое место — одинаковое количество очков, еще одна имеет на очко меньше. Для того, чтобы попасть в главный клубный турнир Южной Америки Хайнце нужно в последней игре с «Велесом» выступить не хуже всех шести конкурентов.

В качестве футболиста Хайнце защищал цвета «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и других клубов.