Экс-игрок «Ливерпуля» и «Барселоны» Маскерано объявил о завершении карьеры

Защитник «Эстудиантеса» Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры.

«Я хочу объявить, что сегодня я ухожу из профессионального футбола. Я благодарю «Эстудиантес», который дал мне возможность завершить карьеру в Аргентине. Я прожил свою профессию на 100 процентов, я выложился на все сто», — приводит слова Маскерано официальный сайт «Эстудиантеса».

36-летний аргентинец известен по выступлением за «Вест Хэм», «Ливерпуль» и «Барселону». Вместе с каталонским клубом Маскерано стал пятикратным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, а также двукратным обладателем Лиги чемпионов и победителем клубного ЧМ.

В составе сборной Аргентины защитник стал двукратным олимпийским чемпионом и финалистом ЧМ, а также является рекордсменом по количеству матчей за национальную команду (147).