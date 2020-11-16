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Экс-игрок «Ливерпуля» и «Барселоны» Маскерано объявил о завершении карьеры

01:56
Хавьер Маскерано. Фото ESPN
Хавьер Маскерано. Фото ESPN
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Защитник «Эстудиантеса» Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры.

«Я хочу объявить, что сегодня я ухожу из профессионального футбола. Я благодарю «Эстудиантес», который дал мне возможность завершить карьеру в Аргентине. Я прожил свою профессию на 100 процентов, я выложился на все сто», — приводит слова Маскерано официальный сайт «Эстудиантеса».

36-летний аргентинец известен по выступлением за «Вест Хэм», «Ливерпуль» и «Барселону». Вместе с каталонским клубом Маскерано стал пятикратным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, а также двукратным обладателем Лиги чемпионов и победителем клубного ЧМ.

В составе сборной Аргентины защитник стал двукратным олимпийским чемпионом и финалистом ЧМ, а также является рекордсменом по количеству матчей за национальную команду (147).

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