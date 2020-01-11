Экс-игрок «Фулхэма» Макбрайд стал генеральным менеджером сборной США

Бывший полузащитник сборной США Брайан Макбрайд назначен генеральным менеджером национальной команды, сообщает пресс-служба Федерации футбола страны. К своим обязанностям он приступит немедленно и 13 января присоединится к главному тренеру Греггу Берхолтеру и остальному тренерскому штабу в тренировочном лагерев Брандентоне (Флорида).

Отмечается, что в число кандидатов на эту должность входили 20 американцев и иностранцев.

В качестве футболиста Макбрайд защищал цвета ряда американских клубов, а также «Вольфсбурга», «Престон Норт Энда», «Эвертона» и «Фулхэма». За сборную США он отыграл 95 матчей, забил 30 голов и принял участие в чемпионатах мира-1998, 2002 и 2006. В 2002 году он победил со сборной в Золотом Кубке КОНКАКАФ.