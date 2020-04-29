Экс-игрок «Динамо» Вальбуэна назвал своего любимого игрока

Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна рассказал, кто был его кумиром в детстве. В сезоне-2014/15 француз выступал за московское «Динамо».

— Я был абсолютным фанатом Роналдо, — цитирует Footballogue Вальбуэна. — Я всегда был фанатом «Барселоны» с самого раннего детства, поэтому мне и нравился Роналдо. Я действительно был фанатом этого игрока. Мне нравилось как он использовал дриблинг. Когда видел его по телевизору, был под впечатлением.