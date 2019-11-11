Экс-глава Федерации футбола Танзании оштрафован за растрату средств

Бывший президент Федерации футбола Танзании Джамал Эмиль Малинзи отстранен на десять лет от работы, связанной с футболом, сообщает официальный сайт ФИФА. Чиновник, который также входил в различные комиссии ФИФА, также оштрафован на 500 тысяч швейцарских франков.

Его наказали за растрату средств ФИФА, Африканской футбольной конфедерации и танзанийской федерации в период с 2013 по 2017 год. Сумма ущерба не указана.