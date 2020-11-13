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Экс-генсек FIFPro поддержал Ловрена: «Все проигрывают, когда мы доводим игроков до травм»

10:25
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Бывший генеральный секретарь Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн прокомментировал заявление защитника «Зенита» Деяна Ловрена.

Ранее хорватский футболист поддержал полузащитника «Реала» и сборной Германии Тони Крооса, который выступил с критикой в адрес составителей расписания сезона.

«Пора послушать футболистов. Все в футболе проигрывают, когда мы доводим игроков до травм. Мы будем продолжать настаивать на изменениях в календаре и форматах соревнований», — написал Баер-Хоффманн в Twitter.

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