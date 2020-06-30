Экс-форвард «Тоттенхэма» Янссен заразился коронавирусом

Нападающий «Монтеррея» Винсент Янссен сообщил в Instagram, что заразился коронавирусом. С 2016 по 2019 год голландец играл за «Тоттенхэм».

«Во-первых, я просто хочу сказать, что чувствую себя хорошо. Мой результат теста на COVID-19 был положительным. Я дома, стараюсь как можно скорее вернуться со своими товарищами по команде. Спасибо всем», — написал Янссен.

По данным Worldometer на ночь с 29 на 30 июня, в мире коронавирус подтвержден у 10 409 239 человек. Умерших — 508 084, выздоровевших — 5 664 493.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 29 июня выявлено 641 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 9 166 человек умерли, выздоровели — 403 430.