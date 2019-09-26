Египет потребовал у ФИФА объяснений из-за пропажи голосов за Салаха

Федерация футбола Египта направила в ФИФА письмо с требованием объяснить пропажу их голосов за нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, информирует Tuttosport. Ранее был получен отчет ФИФА с подробностями голосования за лучшего игрока этого года.

Напомним, что награду выиграл нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Форвард сборной Египта Салах занял лишь четвертое место.

Ранее уже два человека высказали претензии в связи с фальсификацией голосов в пользу Месси. Это главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич и капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера. Позже представители ФИФА опровергли высказывание Барреры.

Еще один голос сфальсифицировали в пользу Месси