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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Эдерсон завершил карьеру

11:25
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Полузащитник Эдерсон принял решение завершить карьеру. 33-летний бразилец в течение года был без клуба.

В Европе бразильский хавбек выступал за «Лацио», «Ниццу» и «Лион». В составе юношеской сборной Бразилии он выигрывал чемпионат мира в 2003 году.

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