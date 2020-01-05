Эдерсон завершил карьеру

Полузащитник Эдерсон принял решение завершить карьеру. 33-летний бразилец в течение года был без клуба.

В Европе бразильский хавбек выступал за «Лацио», «Ниццу» и «Лион». В составе юношеской сборной Бразилии он выигрывал чемпионат мира в 2003 году.