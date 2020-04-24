Echoruk: сын Зидана будет выступать за сборную Алжира

Сын главного тренера «Реала» и бывшего футболиста сборной Франции Зинедина Зидана, Лука Зидан согласился принять алжирское гражданство и выступать за сборную этой страны, сообщает Ehcoruk.

По информации источника, главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади еще до ситуации с пандемией коронавируса встретился с 21-летним Зиданом-младшим и уговорил его выступать за национальную команду страны, которая является родиной предков футболиста.

В сезоне-2019/20 Лука Зидан выступает за «Расинг» на правах аренды из «Реала». В сезоне-2019/20 он провел за команду 29 матчей (6 — на ноль) и пропустил 37 мячей. Ранее стало известно, что «Королевский клуб» не станет продлевать с 21-летним вратарем контракт, действующий до конца июня 2020 года.

До этого Зидан-младший выступал за юниорские сборные Франции, в составе французской национальной команды он выигрывал чемпионат Европы-2015 среди футболистов не старше 17 лет.