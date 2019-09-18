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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Джоркаефф возглавил Фонд ФИФА

12:10
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Бывший полузащитник сборной Франции Юрий Джоркаефф назначен главой Фонда ФИФА, основанного в 2018 году, сообщает официальный сайт организации. Фонд занимается осуществлением социальных программ по всему миру, помогает восстанавливать спортивную инфраструктуру.

51-летний француз, завершивший карьеру в 2006 году, назначен генеральным директором Фонда, который расположен в Цюрихе. Генеральным секретарем стал британец Джойс Кук, который отвечает за связи между федерациями-членами ФИФА.

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