Джоркаефф возглавил Фонд ФИФА

Бывший полузащитник сборной Франции Юрий Джоркаефф назначен главой Фонда ФИФА, основанного в 2018 году, сообщает официальный сайт организации. Фонд занимается осуществлением социальных программ по всему миру, помогает восстанавливать спортивную инфраструктуру.

51-летний француз, завершивший карьеру в 2006 году, назначен генеральным директором Фонда, который расположен в Цюрихе. Генеральным секретарем стал британец Джойс Кук, который отвечает за связи между федерациями-членами ФИФА.