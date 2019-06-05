Джанни Инфантино: "ВАР неидеален, но близок к совершенству"

Президент ФИФА Джанни Инфантино позитивно оценил введение ВАР (системы видеоассистента рефери) в футболе. Чемпионат мира-2018 в России стал первым мировым первенством в истории, на котором применялся ВАР. Сейчас его используют в ряде ведущих чемпионатов и международных соревнований.

- ВАР стала неотъемлемой частью футбола. ВАР не меняет игру, он помогает игре, очищает ее, приносит ей справедливости, - сказал Инфантино на конгрессе ФИФА - 20 раз во время чемпионата мира применялся ВАР, 17 раз решение было изменено. Представьте, каким бы стал ЧМ-2018 без ВАР?

Идеален ли ВАР? Нет, но он близок к совершенству. Если посмотреть в словаре слово "прогресс", то определение будет звучать примерно как "лучше, чем было". И ВАР - это прогресс. У нас появилось много решений, которые могли быть неверными, но стали правильными.