Джанни Инфантино: "Рад работать с Дюковым"

Президент ФИФА Джанни Инфантино рад работать с новым главой РФС Александром Дюковым. Бывший председатель совета директоров "Зенита" возглавил РФС по итогам выборов 22 февраля. Он был единственным кандидатом на должность.

- Я знаком с Дюковым, он давно работает в футболе, пользуется авторитетом, знает прекрасно российский и международный футбол. Я рад работать с ним и продолжать тесное сотрудничество с Россией, как все последние годы, - цитирует ТАСС Инфантино.