Джанни Инфантино: «Нужна командная работа для борьбы с коронавирусом»

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал объединить усилия в борьбе с эпидемией коронавируса.

ФИФА опубликовала совместный ролик с ВОЗ, в котором звезды мирового футбола дают советы по профилактике заражения. В числе прочих снялся и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

— Нам нужна командная работа для борьбы с коронавирусом, — цитирует официальный сайт ФИФА Инфантино. — ФИФА объединилась с ВОЗ, потому что здоровье превыше всего. Я призываю футбольное сообщество объединиться в кампании для того, чтобы донести месседж. Некоторые великие футболисты, игравшие в великолепный футбол, объединились в борьбе с коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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