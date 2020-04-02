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Джанни Инфантино: «Футбол, который вернется после вируса, будет совершенно другим»

2 апреля 2020, 23:56
Джанни Инфантино. Фото Reuters
Джанни Инфантино. Фото Reuters
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Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил мнение, что футбол после спада пандемии коронавируса станет более дружелюбным. На данный момент почти все футбольные турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса, за исключением чемпионата Белоруссии и еще нескольких лиг.

— Футбол вернется, и когда это произойдет, мы вместе отпразднуем конец кошмара, — цитирует ANSA Инфантино. — Нужно из этого вынести урок: футбол, который вернется после вируса, будет совершенно другим. Более инклюзивным, более социальным, более глобальным, менее злобным и более дружелюбным.

Мы станем лучше. Более человечными, более внимательными к другим людям.

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