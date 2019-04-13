Джанни Инфантино: "ФИФА может дать судьям право останавливать матч при проявлении расизма"

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал, что судьи могут получить право останавливать матч при проявлении расизма на турнирах под эгидой ФИФА. Он также отметил, что организация продолжит пытаться полностью искоренить расизм и любую другую форму дискриминации в футболе.

– В последние дни было очень грустно видеть ряд расистских инцидентов в футболе, – приводит официальный сайт ФИФА слова Инфантино. – Это действительно неприемлемо. Расизму нет места в футболе, так же как и в обществе.

ФИФА выступает вместе с Принсом-Дезиром Гуано, Калиду Кулибали, Рахимом Стерлингом, Дэнни Роузом, а также любым другим игроком, тренером, болельщиком или участником футбольного матча, который пострадал от расизма, будь то на самом высоком профессиональном уровне или на школьной площадке. Расизму нужно положить конец. Точка.

Мы ввели так называемую "трехэтапную процедуру" на наших турнирах: механизм, позволяющий судьям заходить так далеко, что прервывать матч в случае дискриминационных инцидентов. ФИФА призывает все ассоциации, лиги, клубы и дисциплинарные органы применять ту же процедуру, а также к нетерпимости к случаям проявления расизма в футболе и применять суровые санкции за такое поведение.

Мы будем и впредь бороться против расизма и гарантируем всем нашим членам-ассоциациям нашу полную поддержку в решении этой задачи. Мы без колебаний сделаем все, что только в наших силах, чтобы искоренить расизм и любую другую форму дискриминации, начиная с футбола, на любом уровне и в любой точке мира.

Напомним, что в пятницу, 12-го апреля, матч 32-го тура чемпионата Франции между "Дижоном" и "Амьеном" был прерван на несколько минут из-за расистских оскорблений в адрес защитника гостей. Капитан "Амьена" Принс-Дезир Гуано пожаловался на оскорбления со стороны болельщиков "Дижона", после чего часть футболистов покинуло поле. Игра была возобновлена через 5 минут после беседы игроков с местными фанатами.