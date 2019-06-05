Джанни Инфантино: "Бюджет ФИФА за врема моей работы вырос с 5 до 6,4 миллиарда долларов"

Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации отчитался о финансовых успехах за время его правления. Инфантино возглавил ФИФА в марте 2016 года.

- Когда я возглавил ФИФА, бюджет организации составлял 5 миллиардов долларов. Сейчас он составляет 6,4 миллиарда. На миллиард и 400 миллионов больше с момента, когда никто не хотел иметь дела с ФИФА.

Я возглавил ФИФА с программой развития, и многие говорили, что она неоуществима, что придется брать деньги из резервов. Но резервы ФИФА за время моей работы выросли с 1 миллиарда до 2,7 миллиарда.

За предыдущий цикл, с 2011 по 2015 год, национальным федерациям было выделено 326 миллионов на развитие. 326 миллионов из 5 миллиардов. Мы же уже выделили 1,1 миллиарда. Потому что это ваши деньги, которые должны идти на развитие футбола.

Мы внимательно следим за расходованием денег. Это наша миссия.